Ein Paar hat sich am Montagnachmittag in einem Auto auf der B3 bei der Ampel Windschläg/Bohlsbach bei Offenburg so heftig gestritten, dass sie körperlich aneinander geraten sind. Die Polizei teilte mit, dass die Frau die Notrufnummer wählte, weil ihr Mann sie geschlagen hatte.

Insbesondere ein Mann mit Kleinwagen und Mitarbeiter einer Gartenbaufirma könnten den Fall aufklären

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Insbesondere bittet sie einen Mann in einem weißen Kleinwagen und Mitarbeiter einer Gartenbaufirma, die das Geschehen beobachtet haben könnten, um Hilfe. Die Polizei nimmt Hinweise unter (07 81) 21 22 00 entgegen.