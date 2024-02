Mann wird in Offenburg mit Cannabis erwischt und kommt ins Gefängnis

Einen 30-Jährigen ohne Ausweis und nachweisbaren Wohnsitz in Deutschland hat die Bundespolizei am Montagnachmittag ein einem Fernzug von Freiburg nach Offenburg gefunden.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Montagmittag einen 30-Jährigen in einem Fernzug von Freiburg in Richtung Offenburg. Die Polizei teilte mit, dass die Beamten den Mann, da er keine Ausweisdokumente vorzeigen konnte, zur zweifelsfreien Feststellung seiner Identität in die Diensträume der Bundespolizei in Offenburg brachten.

Weil er keinen Wohnsitz hatte, sperrte die Bundespolizei ihn ein

Bei der Durchsuchung seines Gepäcks fanden die Polizisten eine größere Menge Cannabis. Da sich der Mann erst seit kurzer Zeit in Deutschland aufhält und sein Wohnsitz ungeklärt ist, sperrten die Polizisten ihn nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg vorläufig ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg stellte die Bundespolizei dann Haftantrag wegen des "Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge", weshalb sie ihn am Dienstagnachmittag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenburg zur Haftbefehlseröffnung vorführte. Die Richterin setzte den Haftbefehl in Vollzug und der Tatverdächtige wurde anschließend in ein Gefängnis eingeliefert.