Es ist ein Moment, den Rainer Hempelmann nicht vergisst: Zu später Stunde wurde der Kreisjägermeister des Bezirks Kehl-Achern zu einem Wildunfall gerufen. Es hatte einen jungen Rehbock erwischt.

Das Tier lag am Straßenrand, umringt von der Fahrzeugbesatzung, die in den Zusammenstoß verwickelt war. Die erschrockenen Menschen versuchten, den Rehbock mit Streicheleinheiten zu beruhigen. Hempelmann, ein erfahrener Jäger, sah sofort, was Sache ist.