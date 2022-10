Messehalle in Offenburg dient zum dritten Mal als Notunterkunft

Laut Regierungspräsidium Freiburg werden in den nächsten Tagen 400 Betten in der Eislaufhalle aufgebaut. Möglich wird dies, weil die Halle aus Energiespargründen in diesem Jahr ohnehin nicht für Eislauf genutzt wird. Aufgenommen werden sollen Asylbewerber aus verschiedenen Ländern – mit Ausnahme der Ukraine. Die ersten werden in der zweiten Novemberwoche erwartet.

Die Suche nach den nötigen Helferinnen und Helfern ist bereits angelaufen: Auf ihrer Homepage und in sozialen Medien suchen die Malteser „Mitarbeitende für eine neue Notunterkunft in Offenburg“.

Gesucht wird nicht nur eine stellvertretende Einrichtungsleitung, benötigt werden zur Sicherung eines 24/7-Betriebes auch Verwaltungsmitarbeiter, Alltagsbetreuer sowie medizinisches Personal. Christian Eggs, Leiter Notfallvorsorge der Malteser in der Region Baden, geht grob geschätzt von einem Personalbedarf aus, der rund 40 Vollzeitstellen entspricht.

Wachsende Flüchtlingsströme bringen LEA in Freiburg an Kapazitätsgrenze

Dass die Malteser nach entsprechenden Erfahrungen beim Betrieb der Impfzentren und der bisherigen Flüchtlingsunterkünfte auf ein entsprechendes Netzwerk zurückgreifen können, macht ihn zuversichtlich: „Wir sind frohen Mutes, dass wir kurzfristig die nötigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden.“ Ehemalige Helferinnen und Helfer würden aktuell angeschrieben und um Unterstützung gebeten.

Wie schon im Frühjahr haben wachsende Flüchtlingsströme die Landeserstaufnahmestelle in Freiburg längst an die Kapazitätsgrenze von 1.000 Plätzen gebracht. Als Alternative wurde in Freiburg zu Beginn dieser Woche bereit in einem ehemaligen Obi-Baumarkt für rund 1,2 Millionen Euro Plätze für bis zu 800 Geflüchtete aus der Ukraine geschaffen – inklusive den nötigen Elektro- und Sanitäranlagen, Brandmelder und Rund-um-die-Uhr-Security.

Doch es braucht auch Plätze für Asylsuchende aus Ländern wie Syrien, Afghanistan, Somalia oder Pakistan und vielen mehr. Bereits Anfang September hatte der zuständige Ortenauer Kreisdezernent Michael Loritz angesichts der steigenden Zahlen von einer extrem schwierigen Lage gesprochen. Es seien derzeit mehr Geflüchtete zu versorgen als im Jahr 2015.

Etwas mehr Vorlauf für Planer

Im Gegensatz zum 17. März, als in Offenburg für ukrainische Kriegsflüchtlinge binnen 24 Stunden 500 Plätze buchstäblich aus dem Boden gestampft wurden, gibt es für die Planer nun etwas mehr Vorlauf. Dennoch drängt die Zeit, denn es ist viel zu tun. Wurden im Frühjahr lediglich Stockbetten in der Messehalle verteilt, so sollen nun durch Stellwände abgetrennte Schlafabteile mit vier bis sechs Betten für etwas mehr Privatsphäre sorgen.

Dass das Regierungspräsidium in Offenburg anklopfte, liegt zum einen an den guten Erfahrungen, die bei den zurückliegenden Aktionen gemacht wurden, aber auch daran, dass die Messehalle 1 frei ist. Weil die Stadt beschlossen hat, Energie zu sparen, muss in diesem Jahr nicht nur der Freiluft-Eislauf beim Weihnachtsmarkt ausfallen, sondern auch in der Halle. „Das war ein Glücksfall“, sagt RP-Sprecher Matthias Henrich.

Noch ist offen, wie lange die Messehalle dieses Mal als Notunterkunft dienen muss. Bei der vergangenen Aktion wurde die Offenburger Außenstelle der LEA Freiburg schon nach rund drei Wochen wieder geschlossen, auch weil die Messe die Halle wieder für ihre eigenen Zwecke benötigte. In Spitzenzeiten waren dort 400 Menschen gleichzeitig untergebracht worden, insgesamt war sie für rund 800 Geflüchtete aus der Ukraine die erste Anlaufstelle, bevor sie in Unterkünften in den südbadischen Landkreisen eine Bleibe fanden.

Die bevorstehende Notunterkunft wird voraussichtlich bis in das nächste Frühjahr hinein bleiben. Die ersten Bewohner werden von der zweiten Novemberwoche an erwartet.