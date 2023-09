Offenburg: Mann wegen Diebstahl gesucht und ohne Zugticket unterwegs

Die Bundespolizei Offenburg hat am Mittwochnachmittag einen verdächtigen Mann am Bahnhof Offenburg festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Ein Verdächtiger ist am Mittwochnachmittag von der Bundespolizei Offenburg auf der Fahrt in einem ICE nach Offenburg verhaftet. Wie die Bundespolizei mitteilte, konnte der Beschuldigte zunächst keinen gültigen Fahrschein vorweisen.

Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl

Der 29-jährige Verdächtige wurde durch eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Offenburg in Empfang genommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Diebstahl fest.

Der Mann wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 35 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Zudem erhält er unter anderem eine Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen.