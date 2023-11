Eine Gruppe Jugendlicher hat am Dienstagabend in Offenburg einen 13-Jährigen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Das Opfer war mit Freunden in der Heinrich-Hertz-Straße unterwegs, wie das Polizeipräsidium Offenburg am Donnerstag mitteilte.

13-Jähriger händigt Erpressern in Offenburg zehn Euro aus

Gegen 20 Uhr forderte eine andere Gruppe die Herausgabe von Bargeld. Einer aus dieser Gruppe soll ein Messer dabei gehabt haben. Der 13-Jährige händigte daraufhin zehn Euro aus.

Nach dieser räuberischen Erpressung sucht die Polizei nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 melden können.