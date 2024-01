42 Polizeieinsätze durch Wintereinbruch in Mittelbaden

Im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg ist es am Montagnachmittag bis Abend zu insgesamt 42 Einsätzen aufgrund von Glatteis gekommen.

Aufgrund des Wintereinbruchs ist es am Montag im Zeitraum von 13 Uhr bis 22.30 Uhr zu 42 Polizeieinsätzen im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei den Zusammenstößen niemand verletzt.

Alleine im Nordbereich des Präsidiums gab es 26 Verkehrsunfälle

Gegen 13.45 Uhr verlor eine 33-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße in Seebach wegen der Glätte die Kontrolle über ihren Pkw. Dadurch schlitterte sie in eine Einmündung und kollidierte mit einem aus der "Grimmerswaldstraße" kommenden 54-jährigen Fahrer. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Am Montagabend gegen 22 Uhr kam ein 20-Jähriger in der Durbacher Straße von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug er sich mehrfach und landete anschließend in einem Acker. Da die Straße vereist war, hatte der 20-Jährige sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf ungefähr 20.000 Euro beziffert.