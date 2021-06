In polizeilichem Gewahrsam

Morgens mit 2,4 Promille in der Offenburger Innenstadt unterwegs

2,4 Promille Alkohol im Blut und renitent: Weil er nach Störungen in der Offenburger Innenstadt einem Platzverweis der Polizei nicht nachkam und von seinen Handlungen in der Folge offenbar auch nicht absehen wollte, landete ein 28-jähriger Mann in polizeilichem Gewahrsam.