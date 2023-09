Motorradfahrer verletzt: Unterschiedliche Aussagen zu Unfall in Offenburg

Ein Mann ist am Samstag in Offenburg von seinem Motorrad gestürzt und verletzt worden. Wessen Schuld es war, ist unbekannt.

Wegen unterschiedlicher Aussagen zu einem Verkehrsunfall am Samstag in Offenburg ermitteln die Beamten zum Unfallhergang. Ein Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der 25-Jährige war aus dem Kreisverkehr aus Ortenberg kommend in Richtung Südring unterwegs. Laut seiner Aussage habe ihm der Fahrer eines Transporters die Vorfahrt genommen. Dabei kam der Motorradfahrer zu Fall.

Aussagen gehen weit auseinander

Der Fahrer des Transporters entgegnet allerdings, dass der 25-Jährige mit einem riskanten Überholmanöver links an ihm vorbeigefahren sei. Erst kurz vor der Verkehrsinsel wechselte er auf dessen Fahrspur. Dabei habe das Vorderrad des Motorrads die Verkehrsinsel berührt und er kam zu Fall.

An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Offenburg bittet um Hinweise.