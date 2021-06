Mutmaßlicher Ladendieb in Offenburg beleidigt und bespuckt Polizei

Am Mittwochnachmittag wurden Beamte des Polizeireviers Offenburg zu einem Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in die Okenstraße gerufen. Der Mann beleidigte die Polizisten und bespuckte den Streifenwagen.

Am Mittwochnachmittag wurden Beamte des Polizeireviers Offenburg zu einem Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in die Okenstraße gerufen. Laut eigenen Angaben fanden sie dort einen alkoholisierten mutmaßlichen Ladendieb vor, der sich aggressiv verhielt und bereits am Vormittag als Störer im Bahnhofsbereich auffiel.

Der 34-Jährige beleidigte die Polizisten. Diese nahmen ihn daraufhin fest, wobei der Mann auf den Streifenwagen spuckte, berichten die Beamten.

Der mutmaßliche Ladendieb muss sich nun nicht nur wegen des Diebstahls, sondern auch wegen Beleidigung von Polizeibeamten verantworten.