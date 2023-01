Strafanzeige

Nach Streit mit Festbesucher: Mann beleidigte Polizei in Zell-Weierbach

Mehrere Strafanzeigen erwartet ein 34-jähriger Mann nach einem Festbesuch am Wochenende in Zell-Weierbach. Dort kam er zunächst mit einem weiteren Mann in einen Streit. Danach beleidigte er die Polizei.