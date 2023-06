Eigentlich sollte ein Fahrzeug mit Verdacht auf technischen Defekt in die Werkstatt, zumal, wenn es vermutlich einen großes Feuerwehreinsatz auslöst. Das sah ein Mann in Offenburg aber anders.

Ein Nachspiel hat der Großeinsatz der Offenburger Feuerwehr in der Straßburger Straße in Offenburg. Wie Polizei berichtet, ging am Samstag, gegen 11 Uhr ein Notruf, bei welchem ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Brand in der Tiefgarage des Gebäudes meldete.

Technischer Defekt führt zu Rauchentwicklung

Zunächst konnte von dem alarmierten Einsatzkräften kein Brandherd festgestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass ein Fahrzeug mit einem technischen Defekt in der Tiefgarage abgestellt wurde, welches zu der Rauchentwicklung geführt haben soll.

Der Besitzer des Autos hat schließlich den Wagen zur Abwendung weiterer Gefahren ins Freie gestellt. Die Notwendigkeit, sein Auto vor einer weiteren Nutzung zunächst in eine Werkstatt zu bringen, sah der Mann allerdings nicht, so die Polizei.

Die Kennzeichen wurden daher von den Beamten des Polizeireviers Offenburg kurzerhand sichergestellt und an die Zulassungsbehörde übersandt.