Neue Messehalle für Offenburg: Edeka-Arena soll 2023 eröffnet werden

In Offenburg ist in den vergangenen drei Jahren eine moderne Messehalle entstanden. Die Eröffnung ist für Anfang 2023 geplant.

Noch fehlt der letzte Schliff. Aber es ist schon gut sichtbar, dass die neueste Halle auf dem Messegelände, die Edeka-Arena, ein außergewöhnliches Gebäude wird, mit modernster Technik und enormen Ausmaßen. Sie wird die größte Halle der Region werden. Mit der Eröffnung ist für Anfang 2023 zu rechnen.

Im Juli 2018 hat der Offenburger Gemeinderat einen weitreichenden Beschluss gefasst: den Bau einer neuen Messehalle. Wer in den vergangenen Monaten die Platanenallee befuhr, konnte miterleben, wie die neue Halle nach dem ersten Spatenstich am 2. Dezember 2020 Stück für Stücke in die Breite und nach oben wuchs.

Mobile Tribüne bietet Platz für 1.750 Menschen

Die eigentliche Halle ist natürlich das Herzstück des neuen Gebäude-Areals, angedockt ist nach Norden hin das winkelförmig angeordnete zweigeschossige Foyer und nach Osten hin das Lager. Noch hängen Kabelstränge von den Decken, sind Stützpfeiler aufgestellt.

„Die Fliesenarbeiten sind gerade im Gange. Was noch fehlt, ist der Estrich im Foyer“, sagt Daniel Klenert, Technischer Leiter der Messe Offenburg-Ortenau GmbH. Doch im Grunde befänden sich die Bauarbeiten schon auf der Zielgeraden.

Klenert hat die wichtigsten Bau-Daten im Griff – beeindruckende Zahlen: „Allein die Kern-Halle hat eine Fläche von 5.000 Quadratmetern. Noch im Oktober wird die mobile Tribüne mit ihren 31 Reihen erwartet, sie kann ein- und ausgezogen werden, steht auf der Westseite und hat ein Fassungsvermögen von 1.750 Sitzplätzen.“

Bei Bedarf können in der Halle weitere 3.000 Sitzplätze errichtet werden, so dass bei größeren Events 4.750 Menschen bequem Platz nehmen können. „Und sind bei einem Konzert mal nur Stehplätze vorgesehen, so können bis zu 8.800 Personen Zulass finden.“

Neue Halle hat 14 Meter lichte Höhe

Doch es ist nicht nur die schiere Länge von 80 Metern und die Breite von 60 Metern, die beeindrucken, es ist auch die riesige Höhe, die alles auf dem Messegelände übertrifft.

„Mit den 14 Metern lichter Höhe sind wir schon spitze“, sagt Tanja Hartmann, Prokuristin der Messegesellschaft. Wie oft habe in der Vergangenheit die Höhe der Nachbarhallen gerade so ausgereicht – zumal sich unter der Decke inzwischen eine Unmenge an Kabeln und Strahlern und sonstigen Technikutensilien tummeln. Das sei jetzt viel besser.

Die Halle ist eine qualitative Verbesserung unserer Gesamtanlage. Tanja Hartmann, Prokuristin der Messegesellschaft

Vom Boden bis zur Hallendecke sind es sogar 20 Meter. Nach Süden hin öffnen sich zahlreiche Tore, durch die die Halle bestückt, aber auch verlassen werden kann. Durch zwei der Tore passen riesige Lkw hindurch. In den Boden eingelassen sind die Versorgungsstränge, von Strom bis Datenleitungen.

Baukosten betragen rund 22,5 Millionen Euro

Die Halle ist an das Fernwärmenetz der Offenburger Wärmeversorgung angeschlossen. Viel Photovoltaik wird eingesetzt, auf Lager und Foyer kommt ein Gründach. „Nachhaltigkeit wurde großgeschrieben“, so Daniel Klenert. Beeindruckend auch das helle, repräsentative Foyer in Richtung Norden. Im Obergeschoss stehen in einem Panorama-Saal 300 Quadratmeter Konferenzfläche zur Verfügung. Dort sind auch zehn Künstlergarderoben vorgesehen.

Die Baukosten betragen rund 22,5 Millionen Euro, ein satter Zuschuss kommt vom Ortenaukreis. Die Halle ersetzt künftig auf einen Schlag zu Messezeiten mehrere Zelthallen. Und wer auf der östlichen Messeseite flaniert, kann dies bei jedem Wetter trockenen Fußes tun, von der Oberrheinhalle über die Ortenauhalle und die Baden-Arena bis zur neuen Edeka-Arena.

„Die Halle ist nicht nur eine Erweiterung, sondern auch eine qualitative Verbesserung unserer Gesamtanlage.“ Und sie biete die Chance, künftig auch richtig große Fernsehproduktionen, Shows und Konzerte nach Offenburg zu holen. Sie werde jedenfalls kein Einkaufszentrum werden, lächelt Tanja Hartmann.

Langfristige Partnerschaft mit Edeka

Mit der Namensgebung ist die Messe mit der in Offenburg beheimateten Edeka Südwest eine langfristige Partnerschaft eingegangen, zunächst auf zehn Jahre ausgelegt „Es ist eine Partnerschaft mit Strahlkraft“, betonte Edeka-Chef Rainer Huber beim ersten Spatenstich. Sie soll dazu beitragen, die Bekanntheit Offenburgs weiter zu fördern. Wann genau die Edeka-Arena eröffnet wird, steht noch nicht fest, so Tanja Hartmann, „gewiss aber im Frühjahr 2023, wir freuen uns alle sehr darauf“.