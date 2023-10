Obdachloser Ladendieb kommt in Offenburg in das Gefängnis

In seinem Rucksack hat ein 43-jähriger Mann am Mittwochmorgen in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße in Offenburg versucht Waren im Wert von 500 Euro zu stehlen. Die Polizei teilte mit, dass der Mann dabei von einem Angestellten erwischt und in ein Büro gebeten wurde. Hier rief der Angestellte die Polizei hinzu, da der Mann sich nicht ausweisen konnte.

Der Dieb war arbeitslos und drogensüchtig

Die Beamten stellten fest, dass der Mann vorbestraft, obdachlos, drogenabhängig und arbeitslos ist. Deshalb gingen die Polizisten davon aus, dass der Mann gewerbsmäßig stiehlt und damit seinen Lebensunterhalt und Drogenkonsum finanziert.

In einem beschleunigten Verfahren wurde der Mann anschließend wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls am Donnerstagnachmittag durch die zuständige Richterin des Amtsgerichts Offenburg zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, wo er direkt im Anschluss eingeliefert wurde.