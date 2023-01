Obdachloser randaliert in Offenburg und wird festgenommen

Ein 28-Jähriger Mann hat sich am Dienstagabend in Offenburg in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Polizei teilte mit, dass ein Zeuge sich kurz nach 20 Uhr per Notruf meldete und angab, dass der Endzwanziger in der Steinstraße randaliere und Passanten belästige. Zu strafbaren Handlungen durch den obdachlosen Mann sei es nach derzeitigem Sachstand nicht gekommen.