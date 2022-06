Oberwolfach: Motorradfahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Der Motorradfahrer wurde nach dem Unfall mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Ortenauklinikum Offenburg gebracht.

Ein 58-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Stuttgart war am Pfingstmontagnachmittag auf der L96 von Wolfach in Richtung Bad Rippoldsau unterwegs.

In Oberwolfach fuhr ein Autofahrer von einem Privatgelände in den fließenden Verkehr ein und übersah den von links kommenden Motorradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde ins Ortenauklinikum Offenburg eingeliefert.

An seiner Maschine entstand Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Der Schaden am Auto wird mit rund 6.000 Euro beziffert.