Offenburg: 24-Jährige nach Sturz von Dach schwer verletzt

Eine 24-Jährige ist am Dienstag durch einen Lichtschacht gefallen. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach einem mutmaßlichen Unfall am Dienstagmittag in einem Gebäude in Offenburg musste eine Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei war die 24-Jährige mit mehreren Begleitern gegen 13.30 Uhr auf dem Dach eines Gebäudes in der Wasserstraße unterwegs. Dabei stürzte sie durch einen Lichtschacht rund sechs Meter in die Tiefe.

Die Begleiter der Frau werden aktuell durch Seelsorger betreut.

Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen

Unter anderem wird untersucht, weshalb sich die Gruppe auf dem Dach des Gebäudes aufgehalten hat. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.