Die A5 ist nach einem Unfall zwischen Renchtal-West und Offenburg in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Der Fahrer eines Gefahrgut-Lkw wurde schwer verletzt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag gegen 9.20 Uhr auf der A5 in Richtung Süden zwischen der Raststätte Renchtal-West und Offenburg ereignet. Wie die Polizei mitteilte, ist die Fahrbahn in Richtung Süden gesperrt.

Ein Lastwagen war etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Offenburg aus noch unbekannten Gründen in ein Baustellenfahrzeug gefahren. Der Fahrer wurde schwer verletzt, heißt es in der Mitteilung.

Schwerer Unfall auf der A5 bei Offenburg: Lkw hat Gasflaschen geladen

Rettungskräfte versuchen, den Mann aus dem Führerhaus des Sattelzugs zu befreien. Polizei und Technisches Hilfswerk sind ebenfalls vor Ort. Der Sattelzug hat Gasflaschen geladen, von denen nach offiziellen Angaben derzeit aber keine Gefahr ausgeht.

Der Verkehr staut sich nach Angaben des ADAC auf etwa neun Kilometern. Verkehrsteilnehmer sollen ab der Anschlussstelle Appenweier der Umleitung U30 folgen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 11.43 Uhr]