Offenburg-Albersbösch: Zweiter Großbrand in knapp zwei Wochen

Es war Glück im Unglück: Am Montag gegen 20.15 Uhr erreichten die Integrierte Leitstelle Ortenau mehrere Notrufe über ein neuerliches Brandereignis im Stadtteil Albersbösch. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss einer Seniorenwohnanlage in der Altenburger Allee war es zu einem ausgedehnten Schadenfeuer gekommen.

Der Brand drohte auf das darüberliegende Wohngeschoss überzugreifen, zwei Personen waren durch Rauch im Treppenraum in ihren Wohnungen von einer Flucht abgeschnitten. Ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr probte an einem nahegelegenen Hochhaus und unmittelbar in die Schadenabwehr eingreifen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Zwei Menschen wurden über eine Drehleiter gerettet

Die gefährdeten Personen wurden über eine Drehleiter aus dem dritten Obergeschoss gerettet, zeitgleich führte die standardisierte Einsatzstufenerhöhung „2. Alarm“ zu einer umfangreichen Schadensbekämpfung. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften bekämpfte den ausgedehnten Brand in der Wohnung über zwei Gebäudeseiten und zwei Drehleitern.

Mehrere Dutzend Schaulustige und Betroffene des Hauses verfolgten nach Polizeiangaben auf der Straße die Arbeiten der Hilfskräfte. Die vorgehenden Atemschutztrupps erreichten bereits nach kurzer Zeit eine erfolgreiche Begrenzung der Brandausbreitung. Der verqualmte Treppenraum wurde maschinell entraucht.

Verschiedene Rettungsdienst-Teams sichteten und versorgten die evakuierten Senioren. Verletzte gab es glücklicherweise keine. Fünf Wohnungen sind derzeit hauptsächlich durch den Rauch nicht bewohnbar, die Mieter sind über den Betreiber der Seniorenanlage und die Stadt Offenburg noch am Brandabend anderweitig untergekommen.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bis Mitternacht an Einsatzstelle

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren bis gegen Mitternacht an der Einsatzstelle. Die Ermittlungen zur Brandursache sind durch die Polizei eingeleitet worden. Vorsichtige Schätzungen zur Schadenhöhe belaufen sich auf einen sechsstelligen Eurobetrag. Allein die Feuerwehr war mit 17 Fahrzeugen und knapp 70 Einsatzkräften tätig.

Es ist der zweite, große Brand in diesem Offenburger Stadtteil in nicht einmal zwei Wochen. Am Samstag, 11. November, gab es ein Großfeuer in einer Reihenhauszeile im Dachsweg in Albersbösch. Sechs Bewohner und zwei Feuerwehrleute wurden durch Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.