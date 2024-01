32-Jährige fährt vorausfahrendem Pkw in Offenburg auf

Da sie den verlangsamenden Verkehr zu spät bemerkte, ist eine Pkw-Fahrerin am Montag einem vorausfahrendem Wagen in Offenburg aufgefahren.

Eine 32-Jähriger ist am Montagnachmittag in der „Okenstraße“ in Offenburg auf ihr vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei niemand verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro

Gegen 14.20 Uhr bremste das Fahrzeug vor der 32-Jährigen, was diese zu spät bemerkte. Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Pkws. Die Unfallverursacherin hatte den verlangsamenden Verkehr zu spät erkannt. Durch den Auffahrunfall war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.