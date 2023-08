Verletzt: Gruppe und Hund attackieren 23-Jährigen in Offenburg

Eine bisher unbekannte Gruppe und ein Hund haben am Donnerstag einen jungen Mann in Offenburg attackiert. Dabei verletzte dieser sich schwer.

Mehrere Personen und ein Hund haben am Donnerstagmorgen einen 23-jährigen Mann in einer Offenburger Wohnung angegriffen und verletzt. Dieser flüchtete aus dem Fenster, wie die Polizei mitteilte.

Gruppe lädt jungen Mann nach Hause ein

Der Mann war nach eigenen Aussagen auf der Hauptstraße unterwegs, als er im Bereich des Messekreisels zwei Männern, einer Frau und einem Hund begegnete. Nach einem kurzen Gespräch luden diese den Mann zum Weiterfeiern in eine Wohnung ein. In Richtung Stadtmitte, am Kino vorbei über die Grabenallee und Zähringerbrücke und Wilhelmstraße lief die Gruppe zu der nicht weiter lokalisierten Erdgeschosswohnung. In der Wohnung attackierten dann mehrere Personen und der Hund den Mann.

Der verletzte 23-Jährige konnte sich letztlich mit einem Sprung aus dem Fenster aus der Situation befreien. Dort wurde eine Frau auf den am Boden liegenden und schreienden Mann aufmerksam. Dieser verständigte gegen 6 Uhr die Polizei.