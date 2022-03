Offenburg – Autofahrer verursacht Sturz ab Rad gleich zweimal

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer ist am Dienstagmittag, 1. März, gegen 12.10 Uhr aus Richtung der Vogesenstraße kommend abgebogen um auf einen Parkplatz zu gelangen wobei es zu einer Auseinandersetzung mit einem Fahrradfahrer gekommen ist.



Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, wollte er offensichtlich von dem Grundstück nach links auf die Freiburger Straße einfahren um zu einer dortigen Tankstelle zu gelangen. Beim Abbiegen des Opel-Lenkers musste ein entgegenfahrender 65-jähriger Fahrradfahrer, der den baulich getrennten Radweg der Freiburger Straße befuhr, offenbar ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer.



Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Als der Fahrradfahrer den Autofahrer im Bereich einer Tankstelle wegen seines Fahrverhaltens zur Rede stellen wollte, soll dieser ihn körperlich angegangen und von seinem Rad gestoßen haben. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der junge Autofahrer erwartet nun ein Strafanzeige wegen Körperverletzung.