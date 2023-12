Zwei 17-Jährige haben am Donnerstag versucht, einen Baumarkt in Offenburg zu beklauen. Ein Jugendlicher führte ein Messer mit sich.

Zwei 17-Jährige haben am Donnerstag versucht, zwei Akkus aus einem Baumarkt in der Max-Planck-Straße in Offenburg zu klauen und wurden dabei erwischt.

Nach Angaben der Polizei ertappten die Mitarbeitenden des Baumarktes die Jugendlichen, wie sie die Akkus aus der Verpackung nahmen und in ihrer Jacke versteckten.

Jugendlicher hat Messer dabei

Die Polizei entdeckte bei einem Jugendlichen auch ein Messer, weswegen die Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen laufen.