Offenburg: Drei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn

Am Sonntagvormittag war ein Volvo aus dem Raum Dortmund auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe unterwegs. Zwischen Offenburg und Appenweier kam der 69-jährige Fahrer des Autos nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Außenleitplanken, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Anschließend schleuderte der Volvo nach links, quer über alle drei Fahrstreifen und schlug in der Betongleitwand ein, wo er zum Stillstand kam. Glücklicherweise fand keine Kollision mit anderen Fahrzeugen statt.

Als Unfallursache wird ein medizinischer Notfall vermutet. Der Fahrer des Volvo wurde schwer verletzt. Die 67-jährige Beifahrerin und der 12-jährige Mitfahrer wurden leicht verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Am Volvo entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Alle drei Fahrspuren waren kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr konnte über einen Parkplatz vorbeigeleitet werden.