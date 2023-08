Zwei Autofahrer sind am Donnerstagmittag in der Altenburger Allee in Offenburg in Streit geraten, der in Beleidigungen und einer Körperverletzung mündete. Die Polizei teilte mit, dass die Auseinandersetzung ihren Ausgangspunkt an der Engstelle der Einmündung der Weizer Straße in die Altenburger Alle hatte.

Weil die beiden es nicht schafften, aneinander vorbeizufahren, eskalierte der Streit

Weil die beiden es nicht schafften, aneinander vorbeizufahren, gerieten die 26- und 27-jähren Männer aneinander. Der Streit eskalierte weiter, bis sich die beiden beleidigten und schließlich der ältere den jüngeren Mann schlug.

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Streithähne.