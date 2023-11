Offenburg: Ermittlungen nach sexuellem Übergriff eingeleitet

In einer Sporteinrichtung in Offenburg soll es am Dienstagmittag nach ersten Erkenntnissen zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Mehrere Polizeistreifen rückten aus.

In einer Sporteinrichtung in der Zähringerstraße in Offenburg soll es am Dienstagmittag, nach ersten Erkenntnissen der Polizei, zu einem sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche durch einen nahezu Gleichaltrigen gekommen sein.

Mehrere Polizeistreifen fuhren Sporteinrichtung an

Wie die Polizei mitteilte, fuhren mehrere Polizeistreifen die Sporteinrichtung an, nach dem eine Meldung kurz nach 13 Uhr eingegangen war.

Noch am Nachmittag wurden die kriminalpolizeilichen Maßnahmen mit der Sachverhaltsklärung und ersten Vernehmungen, wie auch kriminaltechnische Untersuchungen eingeleitet und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.