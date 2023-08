Ein 23-Jähriger hat am Dienstagnachmittag einen 32-Jährigen in Offenburg körperlich verletzt. Zuvor soll er noch dessen Schuhe geklaut haben.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Dienstagnachmittag zwischen zwei Männern in der Philipp-Reis-Straße in Offenburg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 23-Jähriger zuvor die Schuhe eines 32-Jährigen geklaut haben.

Tatwaffe unbekannt

Gegen 15.30 Uhr hat der 23-jährige Dieb mit einem noch unbekannten Gegenstand auf den Kopf des 32-Jährigen geschlagen und ihn dabei verletzt. Bei der Überprüfung des Sachverhalts durch Beamte der Bundespolizei leistete der Verdächtige Widerstand und verletzte einen der Beamten leicht.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Spezialklinik gebracht.