Betrunkener 39-Jähriger attackiert 53-Jährigen in Unterkunft in Offenburg

Ein 39-Jähriger hat in Offenburg einen 53-Jährigen attackiert und verletzt. Der Angreifer durfte die Nacht in Gewahrsam verbringen.

Ein 39-Jähriger hat am Mittwochfrüh gegen 0.30 Uhr in einer Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße in Offenburg einen 53-Jährigen attackiert und verletzt, teilte die Polizei mit.

Mutmaßlicher Angreifer stark alkoholisiert

Die Polizei wurde aufgrund einer Schlägerei alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten konnten mehrere stark alkoholisierte Männer angetroffen werden. Der mutmaßliche Angreifer, bei dem neben über 1,4 Promille auch der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, durfte die Nacht in Gewahrsam verbringen.