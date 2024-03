Mann bedroht 31-Jährigen mit Brotmesser in Offenburg

Ein Mann hat einen Mitarbeiter einer Unterkunft in Offenburg mit einem Messer attackiert. Erst die Polizei konnte den Angreifer stoppen.

Ein Mann hat am Mittwoch in Offenburg einen 31-Jährigen mit einem Brotmesser bedroht. Der Angreifer war vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand, teilte die Polizei mit.

Gegen 13 Uhr bedrohte der Bewohner einer Unterkunft den 31-jährigen Mitarbeiter in der Lise-Meitner-Straße. Durch Ausweichen des 31-Jährigen blieb dieser unverletzt.

Polizei setzt Pfefferspray ein

Als die Polizei eintraf, drohte der Angreifer, sich selbst zu verletzen. Mittels Einsatz von Pfefferspray konnten die Einsatzkräfte den Mann überwältigen. Der Mann kam in eine Spezialklinik. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.