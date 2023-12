Am Montagnachmittag löschte die Feuerwehr einen Brand in einem Bauwagen in dem Heidenknieweg. Es gab keine Verletzten.

Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, hat es in einem Bauwagen in dem Heidenknieweg in Offenburg gebrannt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, wie die Polizei mitteilte. Es gab keine Verletzten.

Auslöser für den Brand war die Restwärme des Ofens

Der Inhaber des Bauwagens hat das Feuer im Ofen entzündet, um sein Essen aufzuwärmen. Die Restwärme des Ofens führte anschließend zu dem Brand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.