Offenburg: Feuer in Unterkunft für Geflüchtete

In Offenburg ist in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Nacht zu Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die Ursache noch unklar.

In einer Offenburger Unterkunft für Geflüchtete ist in der Nacht zu Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. 16 Container standen laut Angaben der Polizei schnell komplett in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die frühen Morgenstunden, mittlerweile sind die Container gelöscht.

Laut Polizei wurden keine Personen verletzt. Ein Großteil der Wohncontainer kann weiterhin genutzt werden. Alle Bewohner der in Mitleidenschaft gezogenen Wohneinheiten wurden inzwischen durch das Landratsamt am Sägeteich und in anderen Unterkünften untergebracht.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer innerhalb der Wohnanlage ausgebrochen, die Ermittlungen zur genauen Ursache haben begonnen. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Landrat Scherer, der ebenfalls vor Ort war, bedankte sich für die reibungslose Zusammenarbeit der Einsatzkräfte. Er lobte das umsichtige Verhalten der Bewohner, die vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Löschversuche unternommen hatten.