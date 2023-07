Offenburg: Auto rollt nach Auffahrunfall auf 14-jährigen Fußgänger

Ein Lastwagen-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Offenburg einem Auto aufgefahren. Das Fahrzeug wurde auf einen 14-jährigen Fußgänger geschoben.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Offenburg hat sich ein 14-jähriger Fußgänger leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 49-jähriger Autofahrer gegen 14.15 Uhr die Moltekstraße in Richtung Rammersweier.

An einem Fußgängerüberweg kurz vor der Einmündung zur Louis-Pasteur-Straße überquerte ein 14-Jähriger die Straße. Der Autofahrer hielt sein Fahrzeug am Fußgängerüberweg an. Ein dahinter fahrender 59-jähriger Lastwagen-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision wurde das Auto auf den 14-Jährigen geschoben.

Unfall verursachte 16.000 Euro Sachschaden

In Folge stürzte der Junge und verletzte sich dabei. Einsatzkräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei etwa 16.000 Euro.