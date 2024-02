Mann begeht Hausfriedensbruch in Offenburger Notunterkunft

Trotz Hausverbot ist ein 45-Jähriger am Dienstagabend in eine Notunterkunft in Offenburg zurückgekehrt und musste in Gewahrsam genommen werden.

Ein 45-Jähriger ist am Dienstagabend in eine Notunterkunft für Wohnungslose in der Freiburger Straße in Offenburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann Hausverbot in dem Gebäude.

Er muss nun für mehrere Tage in Gewahrsam bleiben

Der Mann hielt sich am Dienstagabend gegen 17 Uhr trotz bereits bestehendem Hausverbot in dem Gebäude auf. Nachdem er nach zweimalig ausgesprochenem Platzverweis trotzdem zurückkehrte, verbrachten die Beamten den Mann auf das Polizeirevier nach Offenburg. Dort musste er, nach richterlicher Anordnung, auch bis zum nächsten Morgen bleiben.