Offenburg: Handfester Streit mit 13-Jährigem als Hauptakteur

Mehrere Jugendlichen haben sind am Montagabend auf einen Mann in Offenburg losgegangen. Die Polizei ermittelt die genauen Umstände.

Bei einer Auseinandersetzung ist am Montagabend ein Mann in der Kreuzkirchstraße in Offenburg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Jugendliche daran beteiligt.

Der Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht

Gegen 19.45 Uhr hat eine Gruppe Jugendlicher gegen die Haustür des Geschädigten gepoltert, nachdem zuvor bereits Beleidigungen gefallen waren. Nach Verständigung der Polizei ging der Mann auf die Gruppe zu. Daraufhin kam es zum Streit, bei dem auch Pfefferspray eingesetzt wurde.

Der genaue Tatablauf und inwieweit ein seitens des Anwohners mitgeführter Baseballschläger eine Rolle gespielt hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizeistreifen konnte einen 13-Jährigen als Hauptakteur der Konfrontation feststellen.