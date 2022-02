Offenburg: In Dachstuhl bricht Feuer aus

Am Dienstagmorgeng hat ein Dachstuhl in der Brucknerstraße in Offenburg gebrannt. Offenbar hatte ein Heizbrenner Feuer gefangen.

Wie die Polizei Offenburg in einer Pressemitteilung mitteilte, wurde der Feuerwehr gegen 8.25 Uhr am Dienstagmorgen ein Brand eines Dachstuhls in der Brucknerstraße in Offenburg gemeldet. Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen. Nach ersten Erkenntnissen geriet bei handwerklichen Arbeiten offenbar ein Heizbrenner in Brand.

Wie hoch der entstandene Schaden am Gebäude ist, ist noch unklar. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.