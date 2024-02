Zu einem Wohnungseinbruch ist es am Mittwochabend in der Burdastraße in Offenburg gekommen. Die Täter sind bislang noch unbekannt.

Bislang Unbekannte sind am Mittwochabend in eine Wohnung in der Burdastraße in Offenburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Täter fliehen und es werden nach Zeugen und Hinweisen gesucht.

Die genauen Tatumstände werden noch ermittelt

Zwischen 17 und 19 Uhr verschafften sich die Einbrecher unbefugten Zugang zu einer Wohnung. Die Schadenshöhe beläuft sich nach derzeitigem Erkenntnisstand auf rund 800 Euro.

Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung zu setzen.