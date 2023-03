Offenburg: Jugendliche bedrohen Fahrradfahrer mit einem Messer

Ein 32-Jähriger Radfahrer hat am Dienstag in Offenburg nach einer Streitigkeit mit drei Jugendlichen die Polizei alarmiert. Ein junger Mann zog ein Messer.

Ein 32-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf der Wilhelmstraße in Offenburg gefahren und geriet in einen Streit mit drei Jugendlichen. Wie die Polizei mitteilte, hat ein junger Mann nach verbalen Streitigkeiten ein Messer gezogen und den Radfahrer bedroht.

Der Radfahrer flüchtete in ein naheliegendes Geschäft und verständigte die Polizei. Bei der Fahndung konnte die Polizei einen 18-Jähriger identifizieren. Das Messer wurde jedoch nicht aufgefunden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet.