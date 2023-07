Offenburg: Ladendiebstahl mit anschließender Festnahme

Zwei Frauen haben am Dienstag versucht ein Modehaus zu beklauen. Beamte nahmen die beiden Frauen fest. Sie erwarten nun Geldstrafen.

Zu einem Ladendiebstahl in einem Modehaus in der Offenburger Innenstadt ist es am Dienstagnachmittag gekommen.

Nach Angaben der Polizei entwendeten eine 24- und eine 26-Jährige gegen 18.30 Uhr Kleidung und andere Waren im Gesamtwert von 270 Euro aus dem Laden in der Hauptstraße.

Bei der anschließenden Kontrolle durch den Ladendetektiv schlug, trat und kratzte eine der beiden Frauen diesen, um zu fliehen. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen daraufhin beide Frauen fest.

Da die beiden Täterinnen keinen Wohnsitz in Deutschland haben, wurde das Verfahren beschleunigt, sodass die Hauptverhandlung schon am Mittwoch stattfand. Die Frauen wurden zu Geldstrafen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls und Körperverletzung verurteilt.