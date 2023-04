Offenburg: Mann auf womöglich geklautem Rad mit Drogen unterwegs

Die Offenburger Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch einen Radfahrer angehalten. Dass sich in seinem Rucksack Drogen befanden, war dabei wohl nicht alles.

Ein 34-jähriger Fahrradfahrer ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Offenburg in eine Polizeikontrolle geraten. Gegen 2.30 Uhr war der Mann in der Freiburger Straße ohne Licht unterwegs, teilte die Polizei mit.

Als er die Polizisten bemerkte, ergriff der 34-Jährige auf seinem E-Bike die Flucht. Nach einer längeren Verfolgung stellten die Beamten den Radfahrer in der Nähe des Mühlbachs.

Im Rucksack des Mannes fanden die Ermittler ein paar Gramm unterschiedlicher Betäubungsmittel. Außerdem kam bei der Überprüfung des E-Bikes ans Licht, dass der 34-Jährige das Fahrrad möglicherweise gestohlen hatte.