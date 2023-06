Offenburg: Mann im Ausnahmeszustand verletzt zwei Polizisten leicht

Mit Dreck und Gegenständen hat ein 31-jähriger am Donnerstag in Offenburg um sich geworfen.

Ein Mann hat am Donnerstagmorgen in der Wichernstraße in Offenburg mit Dreck und Gegenständen um sich geworfen, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Wie das Polizeirevier mitteilte, konnte der 31-jährige kurz nach 9 Uhr, unter Kontrolle gebracht werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass er sich in einem Ausnahmezustand befunden haben dürfte, da sich der Verdächtige vom Rettungsdienst nicht untersuchen lassen und sich stattdessen entfernen wollte, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Hierbei leistete der 31-Jährige heftigen Widerstand und konnte nur durch das Zusammenwirken von vier Beamten fixiert werden.

Zwei Polizisten trugen durch die Widerstandshandlungen leichte Verletzungen davon, blieben aber dienstfähig. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht.