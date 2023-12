Unbekannte entreißen 31-Jähriger das Handy in Offenburg

Zwei unbekannte Männer haben Mittwochfrüh gegen 2.20 Uhr einer 31-Jährigen in Offenburg das Handy entwendet.

Nach Angaben der Polizei lief die Frau auf der Kittelgasse durch eine Parkanlage in Offenburg. Die Unbekannten hielten sich am Ende einer Treppe bei einem Stein-Pavillon auf. Nachdem die Frau der Herausgabe von Bargeld nicht nachkam, hielt sie einer der Unbekannten fest, während der zweite Räuber das Handy an sich riss. Die Frau ergriff die Flucht und verständigte die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20 zu melden.