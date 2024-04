Zwei junge Männer und Frauen geraten in Offenburg aneinander

In einem Hotel in der Okenstraße ist es in der Nacht von Montag, 8. April, auf Dienstag, 9. April, zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg sollen zwei 18 und 21 Jahre alte Männer kurz vor 1 Uhr mit zwei jungen Frauen aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen in Streit geraten sein.

Eine der beiden Frauen wurde leicht verletzt

Bei dieser Aktion soll einer der jungen Männer offenbar auch einen Schlagstock eingesetzt haben. Eine 17-Jährige wurde durch die Angriffe verletzt.

Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Poststraße einer Kontrolle unterziehen. Hierbei leistete der 18-Jährige heftigen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, wodurch zwei Beamte leichte Blessuren davontrugen, teilte die Polizei mit.

Der 18-jährige Tatverdächtige musste aufgrund dessen den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Beide müssen sich nun entsprechenden Strafverfahren stellen.