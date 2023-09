Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Offenburger Nordoststadt

In einer Erdgeschosswohnung in Offenburg ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Zuvor gab es eine Explosion im Wohnungsinneren.

In einer Erdgeschosswohnung in der Schaiblestraße in Offenburg ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Wohnungsbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gab es Zeugenaussagen zufolge zuvor eine Explosion im Wohnungsinneren.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Offenburg evakuierten umgehend die Bewohner des Gebäudekomplexes. Sie stellten in der Wohnung fest, dass es im Schlafzimmerbereich brannte.

Wohnung weist nach Explosion starke Brandschäden auf

Der nach außen gewölbte Rollladen der Küche bestätigte die Annahme einer vorangegangenen Explosion in der Wohnung. Aufgrund starker Brandschäden im Schlafzimmer und verrußten anderen Räumlichkeiten, kann diese bis auf Weiteres nicht mehr bewohnt werden.

Die Wohnung wurde zum Schutz der anderen Anwohner verschlossen und versiegelt. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.