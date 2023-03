Ein 21-Jähriger ist am Sonntag mit einem E-Scooter auf einem Gehweg in Offenburg gefahren. Der junge Mann benutzte zudem bei der Fahrt sein Smartphone.

Ein 21-Jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Sonntagnachmittag in eine Polizeikontrolle in Offenburg geraten. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der junge Mann gegen 16 Uhr mit Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr sowie Smartphone am Ohr auf dem Gehweg der Rammersweierstraße.

Die Streife sprach den Scooter-Fahrer daraufhin an und unterzog ihn anschließend einer Kontrolle. Sie belehrten ihn zudem über die einschlägigen Verstöße.