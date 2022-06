Boris Becker klagt gegen Oliver Pocher – Verhandlung in Offenburg Ende Juli

Man sieht sich vor Gericht – heißt so ein Spruch. Im Falle des Ex-Tennisstars Boris Becker und dem Komiker Oliver Pocher geht es nun in der Zivilsache vor dem Offenburger Landgericht in die nächste Runde. Medienhype in der badischen Stadt?

Make Boris rich again

Bunte Schlagzeilen und Boulevard im beschaulichen Offenburg? Sieht fast so aus, denn im Rechtsstreit zwischen Ex-Tennisstar Boris Becker und Komiker Oliver Pocher wegen eines Filmbeitrags in der RTL-Sendung „Gefährlich ehrlich“ geht es in die nächste Runde.

Am Dienstag, 26. Juli, 12 Uhr, verhandelt das Landgericht in einem neuen Termin in der Zivilsache Beckers gegen Pocher wegen Unterlassung. Ob es einen großen Medienrummel gibt, sei dahin gestellt.

Weder der einstige, deutsche Superstar der internationalen Tenniswelt noch der schlagfertige Fernsehmoderator werden für diesen Termin den Sitzungssaal 2 des Gerichtsgebäudes in der Offenburger Moltkestraße betreten. „Die Parteien sind nicht persönlich geladen, weil dies zur Aufklärung des Sachverhaltes nicht erforderlich erscheint“, heißt es in einer Ankündigung des Landgerichts. Also kein Promi-Flair, keine Horden von Paperazzi oder Boulevard-Journalisten.

Richterin rechnet mit trockener Zivilverhandlung

Es werde eine sehr trockene Zivilverhandlung, sagt Anne Doll, Richterin am Landgericht und Pressesprecherin, geprägt von jeder Menge Sach- und Rechtsfragen, vor allem presserechtlicher Natur. Und ob an diesem Tag gleich das Urteil gesprochen wird, ist ebenfalls fraglich. Es kann durchaus sein, dass es noch einen extra Verkündigungstermin gibt.

Ach so, apropos Becker: Wie die Medienwelt ausführlich berichtete, sitzt der gebürtige Leimener aktuell in Großbritannien in Haft.

Er soll angeblich Vermögenswerte verschwiegen haben – und zwar gegenüber seinen Insolvenzverwaltern. Der Streit zwischen Becker und Pocher wegen des Beitrags aus „Gefährlich ehrlich“ schwelt nicht erst seit gestern.

Becker wirft dem Komiker vor, dass er ihn hinter das Licht geführt habe. In dem inkriminierten Video „Make Boris rich again“ wurde ein Spendenaufruf gestartet. Nicht alles, was darin zu sehen ist, wusste Boris Becker allerdings. Und genau dagegen wehrt er sich jetzt über seinen Anwalt.

Boris Becker, Jahrgang 1967, war mit Stefanie Graf, die Ikone des deutschen Tennis. Er gewann mit 17 Jahren erstmals das legendäre Turnier in Wimbledon, wurde Olympiasieger und gewann sechs Grand-Slam-Turniere.