Unbekannte begehen Sachbeschädigung durch Brandlegung in Offenburg

Unbekannte Täter hatten am frühen Freitagmorgen zwei Leitpfosten in Brand gesetzt. Eine unmittelbare Fahndung blieb erfolglos.

Unbekannte hatten in den frühen Freitagmorgenstunden am Fahrbahnrand zwischen Schutterwald und Albersbösch zwei Leitpfosten in Brand gesetzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen sich die Täter im Zeitraum zwischen 3.20 Uhr und 4 Uhr an den Pfosten zu schaffen gemacht haben, teilte die Polizei mit.

Fahndung ohne erhofften Erfolg

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Beamten des Polizeireviers Offenburg blieb ohne den erhofften Erfolg.

Ob ein mit Unrat gefüllter brennender gelber Sack im Einmündungsbereich des Südrings zur Zähringerstraße, welcher kurz vor Mitternacht gemeldet wurde, mit dem Vorfall in Verbindung steht, wird geprüft. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.