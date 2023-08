Unbekannter wirft Lachgasflasche in ein Geschäft in Offenburg

Eine unbekannte Person hat in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 18 und 7 Uhr eine Lachgasflasche in ein Optikgeschäft in der Steinstraße in Offenburg geworfen.

Nach Angaben der Polizei warf die Person die Flasche durch die Glasfront des Geschäfts, wodurch diese mit mehreren Rissen und einem circa 30 Zentimeter großem Loch beschädigt wurde. Die Flasche konnte von der Polizei sichergestellt werden.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Gestohlen wurden nach derzeitigen Feststellungen nichts.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer (07 81) 21 22 00 telefonisch zu melden.