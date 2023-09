Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag eine 83-jährige Frau in Offenburg angerufen und um eine hohe Geldsumme betrogen.

Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag eine 83-jährige Frau in Offenburg angerufen und um eine hohe Geldsumme betrogen. Wie die Polizei mitteilte, erzählten die Anrufer, dass die Tochter der Frau in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war und dabei ein Kind gestorben sei. Damit die Tochter aus der Untersuchungshaft freikäme, müsse nun die Kaution von mehreren Zehntausend Euro bezahlt werden.

Die Frau holte einen großen Teil des Geldes von der Bank ab und es kam gegen 16.30 Uhr zur Übergabe in der Steinstraße in Offenburg. Die Frau beschreibt den Täter als etwa 40-jährigen Mann, der akzentfrei Deutsch gesprochen haben soll. Er soll weder Bart noch Brille getragen haben.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei nimmt unter der Telefonnummer (07 81) 21 28 20 Hinweise zu diesem Geldabholer entgegen.