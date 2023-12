Zwischen Sonntagnacht und Montagabend haben Unbekannte in einem Café in Offenburg einen Spielautomaten aufgebrochen und Pfandflaschen geklaut.

Die Täter haben das Münzfach des Spielautomaten geklaut. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bitte Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 22 00 im Polizeirevier zu melden.