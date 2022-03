Offenburg: Trickdiebe unterwegs

Eine Frau ist am Dienstagmorgen, 29. März, in einer Lebensmittelfiliale in der Carl-Blos-Straße Opfer von Trickdieben geworden. Laut Polizei, sollen zwei bislang unbekannte Männer die ältere Frau kurz vor 11.00 Uhr beobachtet, abgelenkt und in einem günstigen Moment zugeschlagen haben. Der Seniorin wurde hierbei die Geldbörse samt Inhalt aus der offenen Handtasche in ihrem Einkaufswagen entwendet.

Einer der Männer wurde als etwa 30 bis 35 Jahre alt mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Daunenjacke mit Quernähten, blauer Jeans mit Löchern im Kniebereich sowie Sportschuhen mit roten oder orangenen Streifen und weißer Sohle bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Er soll ein weißes T-Shirt, graue Sweatjacke, dunkle ärmelloser Weste mit Quernähten, dunkler Jogginghose, weißen Socken und dunklen Sportschuhen mit weißer Sohle getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: (07 81 21) 22 00 entgegen.